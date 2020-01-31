HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savunma Sanayii Başkanı Demir: Altay tankı motoruna ilişkin negatif dönüş olmadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Altay tankı motoruna ilişkin negatif dönüş olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Altay tankı MTU' motorunun teminine ilişkin, "Bu konu siyasi zeminde gündeme getiriliyor.

Selen YALAZ- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Altay tankı MTU' motorunun teminine ilişkin, "Bu konu siyasi zeminde gündeme getiriliyor. Görüşmeler yapılıyor, gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konu ile ilgili negatif geri dönüş olmadı" dedi.
İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) arasında düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Demir, CHP'li Engin Özkoç'un 'Altay tankı ihalesi feshedilsin' talebinin hatırlatılması üzerine, "Yaptığımız her işin arkasındayız. İhaleyi açık yaptık. Beyefendi istediğini yapsın. Siyasi polemiğe girmek istemiyoruz, defalarca belirttik. Savunma Sanayii'nde onlarca proje yapılıyor. Her projenin şartları, başlangıç koşulları var. Altay tankı nedir, prototip nedir; bunlara iyice bir çalışsınlar sonra bizimle muhatap olsunlar" diye konuştu.
İsmail Demir, Altay tankı için Almanya'dan temin edilecek MTU motoruna ilişkin soru üzerine, "Bu konu siyasi zeminde gündeme getiriliyor. Görüşmeler yapılıyor, gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konu ile ilgili negatif bir geri dönüş olmadı. Yapılan görüşmelerde mesajlar alındı. Üzerine çalışacakları söylendi. Bir ihale yapılır bunun başlama şartı vardır. İhale yaptığınız yere verdiğiniz bir prototip vardır. Bu prototipin içinde kullanılan komponentler vardır. İhaleyi alan kişi bu komponentleri kullanarak bu işi yapacaktır. Ama önümüze çıkan dış engeller var. Bu konuda spekülasyon yapan arkadaşların bu dış engellerle ilgili yorum yapmamaları da manidardır" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Wuhan'daki Türkler için havalandıWuhan'daki Türkler için havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da 448 tarihi eser ele geçirildi

Isparta'da 448 tarihi eser ele geçirildi

THY'nin ardından Çinli havayolu şirketi de İstanbul uçuşlarını durdurdu

Çinli havayolu şirketinden flaş Türkiye kararı

RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek

RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek

Bursa'da otobüsün kadına çarpma anı kamerada

Korkunç! O anlara kamerada

'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı

Wuhan'daki Türkler için havalandı

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.