Savunma Sanayii Başkanı Demir: Atmaca füzesinin testi başarılı geçti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan Lalahan tesislerinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Demir'in yanı sıra, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca ile ilgili bilgi verdi. Demir, "Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu, sondan bir önceki test. Son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK'

Roketsan çalışmalarının ülke güvenliği için önemine dikkat çeken Demir, Atmaca füzelerini her alanda kullanacaklarını vurgulayarak, "Özellikle son günlerdeki ‘Mavi Vatan’ ve Doğu Akdeniz konuları gündeme geldiğinde denizdeki gücümüze güç katacak bir ürün olarak Atmaca’nın altını çizmek istedik. Sadece deniz üstü değil, denizaltı ve torpido sistemlerinin de Roketsan bünyesinde çalışıldığını belirtmek isterim" diye konuştu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin ise Demir, şöyle konuştu: