HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'ın "S-400" açıklamasına cevap

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'ın "S-400" açıklamasına cevap

29.04.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in "Ankara’nın S-400 alımı ABD’nin güvenliğini tehdit ediyor" açıklamasına ilişkin, "Biz gerekli tedbirleri alırız dedik ama bu konuda hiç diyalog olmadı. Umarım bundan sonra olur." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'ın "S-400" açıklamasına cevap

Demir, TV 100 kanalındaki bir program sırasında ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rusya savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli" açıklamasına yönelik soruya cevap verdi.

"BİZİ İKNA EDİN DEDİK"

Böyle bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Demir, "Biz defalarca bunu bize açıklayın, bizi ikna edin dedik. Endişeniz neyse ittifaklık ruhu içinde bir adım atarız dedik. Ben bir toplantıda Milli Güvenlik Danışmanı Bolton’a 'Teknik olarak bizi ikna etmeniz gerekiyor, bize bir açıklama borçlusunuz." dedim. Kendisi de 'Haklısınız size bir açıklama borçluyuz ve bu açıklamayı yapacağız.' dedi. O gün bugündür açıklamayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika: Blinken'den sözde Ermeni soykırımı ve S-400 açıklamasıSon Dakika: Blinken'den sözde Ermeni soykırımı ve S-400 açıklaması

"HİÇ BİR DİYALOG OLMADI"

Demir Blinken'ın kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda bunu inanarak söylüyor olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama biz bu bilgileri ileten kişilerin ne kadar samimi olduklarıyla ilgili, hangi parametreleri bildikleriyle ilgili endişe sahibiyiz. Konuştuğumuz zaman biz gerekli tedbirleri alırız dedik ama bu konuda hiç diyalog olmadı. Umarım bundan sonra olur." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Belediye başkanı 7 ayda 3 kez koronavirüse yakalandıBelediye başkanı 7 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.