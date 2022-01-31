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  4. Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-16 ve S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-16 ve S-400 açıklaması

31.01.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ABD ile sürdürülen F-16 süreciyle ilgili, " Görüşmelerde ilk haberler olumlu sinyaller verildiği noktasında. Nihai olay kongreye gideceğini düşünürsek, beklentiyi dengede tutmalıyız." dedi. Demir S-400'lerle ilgili de, "S-400 ikinci sistem görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi bu konuda karşı tarafın ketumluğu ve aşmak için yaptığımız manevra ve görüşmeler." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-16 ve S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16 ve S-400'lerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demir ABD ile F-16 sürecine ilişkin, "Görüşmelerde ilk haberler olumlu sinyaller verildiği noktasında. Nihai olay kongreye gideceğini düşünürsek, beklentiyi dengede tutmalıyız." ifadelerini kullanırken S-400 sürecine ilişkin de, "S-400 ikinci sistem görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi bu konuda karşı tarafın ketumluğu ve aşmak için yaptığımız manevra ve görüşmeler." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ayrıca, "Ukrayna ile ilişkiler uzun süredir devam ediyor. Rusya ile de ilişkilerimiz var. İlişkilerimizin krizden etkilenmemesine çalışıyoruz. Ülkeler bu anlamda kendi ticaretlerini yapmakta serbestler." ifadelerini kullandı.

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