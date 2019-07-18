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Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı olmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F35 ortaklık sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı olmaz

Selen YALAZ/ ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F35 ortaklık sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sisteminin ilk parçalarının teslim edilmesi ardından, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, hem Türkiye'nin hem de Türk şirketlerinin F-35 ile ilgili olarak üzerlerine düşen her türlü yükümlülüğü anlaşmalar çerçevesinde eksiksiz yerine getirdiklerini ve getireceklerine belirterek "F-35 ortaklık sürecinden Türkiye'yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir. Bu konudaki haklarımız mahfuzdur. Türkiye'nin imalat sürecinden dışlanması uçak başına 7-8 milyondan 10 milyon dolara varan bir ilave maliyet getirebilecek ve program ortaklarının zararına olacaktır. Türk şirketlerine şimdiye kadar olumsuz bir durum ulaşmamıştır, aksine siparişlerine devam etmektedirler" ifadelerini kullandı.

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