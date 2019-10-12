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Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR-A'da seri üretime geçiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:50 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihâi sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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