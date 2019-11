Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Savunma sanayide özel sektörün önü açılmalı"

Savunma Sanayi-Üniversite Buluşmaları Paneli’nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma stratejilerini ve savunma sanayi yatırımlarını anlattı. Demir, "Elimizi taşın altına koyup devlet olarak ilk yatırımları yapıp, şirketi kurup, yavaş yavaş halka açıp devretmek mümkün" dedi.

Savunma Sanayi-Üniversite Buluşmaları Paneli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) düzenlendi. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen panelin moderatörlüğünü HKÜ Dr. Öğretim Üyesi Murat Aslan yaptı.

Programın ilkinin HKÜ’de gerçekleştirilmesi nedeniyle duyduğu onuru dile getiren Rektör Vekili Edibe Sözen, “Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla Savunma Sanayii-Üniversite Buluşmaları programının ilkini üniversitemizde gerçekleştireceğimizden dolayı onur duyuyoruz. Bir sosyal girişimci, bir teknoloji girişimcisi üniversite olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi savunma sanayinde kullanılan teknolojileri de bilgi sistemine dahil eden bir yaklaşım içindedir. Savunma sanayinin geliştirilmesi rolünü üstlenen Savunma Sanayii Başkanlığı, içinde bulunduğumuz kritik dönemler içinde hayati sorumluluklarını üstlenmiştir. Üstlenmeye de devam edecektir. Savunma sanayi başkanımız ve heyetine bizlere vakit ayırdıkları için teşekkür ederiz” dedi.

“Teknolojiye son yıllarda 150 milyon TL yatırım yaptık”

Teknolojiye son yıllarda 150 milyon TL yatırım yaptıklarını ifade eden Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, “Davetimizi yoğun programına rağmen bizi kırmayarak katılan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e teşekkür ederiz. Üniversitemizin bünyesinde gerçekleştirilen teknoloji ve fiziksel altyapı yatırımlarından kuluçka merkezi, girişimcilik merkezleri son yıllarda gerçekleştirmiş olduğumuz 150 milyon TL yatırımlarımızın büyük kısmını, AR-GE merkezlerimiz, uluslararası serbest bölgelerde oluşturduğumuz teknoloji transfer ofislerimiz, en üst düzeyde tedavi hizmetleri sunan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz, sağlık bilimi laboratuvarımız, radyo TV sinema laboratuvarımız, 3 bin 500 kişilik spor salonu, sanat merkezimiz oluşturmaktadır. Üniversite yönetimimiz olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte, Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizle birlikte teknokent kuruluş çalışmalarında da üniversitemizle birlikte oluşturmaya devam etmekteyiz. Ülkemize bu yatırımları kazandıran sanayicilerimizi ve bu toprakların bereketli olduğuna inanarak sanayi üretim ve buna bağlı olarak oluşturulan istihdam ve ihracat sanayisinde ülke ekonomisine sunulan katkıdan onur duyuyoruz. Gaziantepimizin özellikle son 10 yılda her geçen sene yeni bir sanayi bölgesi kurulması ve her yıl 100-150 fabrikanın oluştuğunu da belirtmek istiyorum. Türkiye’nin ihracat rakamlarını incelediğimiz zaman Gaziantep’in 3. Sıradadır. Bu anlamda yapılan üretime katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, sanayici ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Günümüz bilgi çağı, kim çağın bilgisini elinde tutarsa çağın sözünü de o söyler. Dolayısıyla artık teknoloji ve bilgi ekonomisi çağındayız. Şehrimizde bu noktada büyük bir vizyon var. Dibimizde koca bir kaos ve savaş varken bu şehir 150 fabrika bitiriyor. Bu şehirde müteşebbis, girişimci bir ruh, iş yapma kapasitesi ve kabiliyeti var. Bu şehir daha 70’li yıllarda küçük sanayisini kurmuş ve zamanla örnek makine sanayisini oluşturmuştur. Şehrin insan yapısı, kapasitesi ve girişimciliği en büyük gücümüz. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile çok önemli çalışmalar başlattık. O yüzden bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘sen istersen her şey olur’ diyoruz. O yüzden bugün Fırat Kalkanı’ndan, Zeytin Dalı’ndan Barış Pınarı Harekatı’na yerli ve milli sanayiyi güçlü hale getirdik. Bu kadar güçlü hale getiremeseydik son dönemde yaşadıklarımızı bütün dünyaya kabul ettiremezdik. Biz bu coğrafyada güçlü olacağız. Bu coğrafyada kardeş olacağız. Teknolojiyi kullanarak insanlara insanlığı göstereceğiz" diye konuştu.

"İyi ama yetmez"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma yatırımı ve stratejileri ile ilgili bilgi verdi. Demir, Türkiye’nin savunma sanayide son dönemlerdeki adımlarının iyi olduğunu fakat yetmediğini vurgulayarak, “Bu bir bayrak yarışı. Kurum için düşüncem İyi ama yetmez. İyi bir yürüyüşümüz var. Koşmamız gerekiyor. Yapılanları takdir edelim teşekkür edelim ama yetmeyeceğini yetmediğini belirtmek istiyorum. Özellikle içerinde bulunduğumuz durum, etrafımız ateş çemberi iken, ülkemize tam hedef konulmuşken, yetmeyeceğini özellikle belirtmek istiyorum. Görünen köy kılavuz istemez" dedi. Milli ve yerli teknoloji çağrısı

Türkiye’nin dışarıya bağımlı olmakla çok fazla vakit kaybettiğini söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye’de çeşitli görüşler hakim. Ama ülkemizin başına gelen her şeyde dış güçleri sorumlu tutmak istemiyorum. Özellikle Barış Pınarı Harekatı’nda, ülkemiz aleyhine kara propagandaları gördüğümüzde demek ki bir şeyler yapmak istiyorsanız güçlü olmalısınız. Bu gücün de diğer teknoloji, savunma sanayi ve savunmada güçlü olmamızdan geçiyor. Terörle bunca yıldır mücadele eden bir ülkenin çok daha güçlü, çok daha iyi bir yerde olması, çok daha başarılı olması gerekiyordu. Tabi bu başarının da kendi teknolojinize güvenmek olduğunu anlıyoruz. Dışarıya bağımlı olmak, gözü dışarıda olmakla çok vakit kaybettik" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin savunma teknolojisindeki süreci

Panelde Suudi Arabistan’da öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemi de hatırlatan Demir, bu dönemdeki bir anısını paylaşarak, Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği durumu özetledi. Suudi Arabistan’da öğretim üyeliği yaptığı dönemde, Türk Büyükelçisini ziyaret ettiği belirten Demir, dönemin büyükelçisinin kendisine “Bizim askerimizin gözü yaşarır, İsrail’den bahsedildiğinde” dediğini ve nedeni sorduğunda ise, "İsrail bizim her şeyimizi verir. Savunma sanayisinde çok aştılar” cevabını verdiğini kaydetti. Demir, "Bu mentaliden geldik. ’Falanca ülke bize her şeyimizi verir” mentalitesinden bugünlere geldik. Öyle bir şey olmadığını, olmayacağını bugün görüyoruz" ifadelerini kullandı. "Toplumsal huruç harekatı olmak zorunda"

İsmail Demir, gelecek hedefleri için insan kaynağının da önemine dikkat çekerek, "Gelecek perspektifimizde en önemli kaynağımız insan kaynağıdır. İnsan kaynağının da temelden yetiştiği yerler buralar. Ortaokullarımız, liselerimiz ve üniversitelerimiz. İnsan kaynağı önemli diye orada durmak yerine, gençlerimize, çok iyi yetişmeniz gerekir diye tembih etmek yerine, o iyi yetişme nasıl olur, hangi kaynaklara nasıl ihtiyacımız var, hangi mekanizmaları harekete geçirmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Bu toplumsal bir hareketlilik ve huruç harekatı olmak zorunda. Herkes bu sorumluğu hissetmeli, eğitimin her seviyesinde hissetmeli, devletin her kademesinde, belirli politikalarla ülkemizi her alanda geleceğe hazırlamalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Savunma tek başına iyi olduğumuzu iddia etmemizin mümkün olmadığı bir konudur"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir şöyle devam etti:

"Savunma sanayi konusu tek başına iyi olduğumuzu iddia etmemizin mümkün olmadığı bir konudur. Sanayi ekosisteminizin toptan bir modilize olmadığı sürece, çeşitli alanlarda, bilim ve teknolojide iyi adımlar atmakla ilgili gayretiniz yok ise politikalarınız yok ise savunma sanayide tek başına iyi olmamız mümkün değil. Oraya biraz daha fazla gayret göstererek, biraz daha hızlı aşamaya geçmiş olabiliriz. Sosyal bilimler, temel bilimler olsun, pozitif bilimler olsun, tüm alanlarda iyi olmak, dünya çapında olmak zorundayız. Gelecek vizyonumuzda bunu, bu hedefimizi koyuyoruz. Geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlanacağız. Bu gün peşinden koştuğumuz, başkalarının 15,20, 30-40 yıl önce geliştirdiği bazı teknolojilerini elde etmek istiyoruz. Ama buna çabalarken de geleceğin teknolojilerini ıskalamak adına çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle üniversitelerdeki araştırmaları çerçevesinde, önümüzdeki 10,20,30,40 yılda ortaya çıkabilecek, gelişmeleri ve teknolojileri takip edip, ıskalamamız gerekiyor."