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Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİHA’larımız Azerbaycan'ın emrindedir

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalarla ilgili "Savunma sanayiimiz, SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!" açıklamasını yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİHA’larımız Azerbaycan'ın emrindedir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Demir'in açıklamasından satır başları:

"Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u misafir ettik.

İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük.

Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!

Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız.

Bir Millet İki Devlet!"


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