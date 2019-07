Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor

Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'de(TEI) Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nın açılış törenine katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor. Bu yolculukta da inşallah başaracağız" dedi.

TEI'de düzenlenen Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nın açılış törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda kişi katıldı.

Burada yaptığı konuşmada,Türkiye'nin 20 yıl önce motor çalışmasını başlattığı ancak başaramadığı gibi söylemlerin doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Demir, şunları söyledi:

“Sürekli olarak kamuoyunda sorulan sorulardan bir tanesi de motor. 'Türkiye 20 yıl önce motor başlattı ama başaramadı' gibi söylemler var. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor. Bu 4-5 senelik bir geçmişte olabilir. Bu yolculukta da inşallah başaracağız. Yani Türkiye, başladığımız bir işi başaramamış, böyle bir eksiklikle yaşayan bir ülke değil. Çünkü başlamadığımız bir olaydan bahsediyoruz. TEI tesisleri ve yapılanması içinde yapılan faaliyetler yanında kurduğumuz özgün şirketimizle bu konuda bir tasarım devi olmak ve mühendislik merkezi olmakla ilgili bütün özgün motorlarımızda söz sahibi olacak ve TEI ile çok yakın iş birliği içinde bunu ilerletecek. Malzemenin bir motor için ne kadar önemli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Özellikle gaz tribünlü motorlar dediğimizde de yüksek sıcaklıkta çalışan malzemelerin önemi ve bu konuda bilginin asla ve katta başkalarından temin edilemeyecek derecede kıymetli olduğunun farkındayız. Madem böyle biz de kendi yolculuğumuzu kendimiz yapar. Daha hızlı gideriz. Neticeye giden yol uzun, meşakkatli ama bu yolu kısaltmakla ilgili her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Çünkü ülkemizin beklemeye sabrı yok. Etrafımız kaynıyor. Gelecek günler, Türkiye'nin özellikle savunma sanayii anlamında çok daha güçlü olması gerektiğini bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Biz de bunu aklımızda tutarak, hiç unutmayarak, dünyada diğer örnekleri çok uzun zaman almış olsa da biz bunu daha da kısaltmanın, insan kaynağı, çalışmak, finansal kaynak deyip ülkenin kabiliyet taşıyan hiçbir unsurunu hiçbir kaynağını dışarıda bırakmadan, israfa gitmeden, bir an önce sonuca gitmek gerekiyor. Bu konuda da hepinizin bir sorumluluğu olduğunu belirtmek istiyorum."

'TEST KONUSU TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR EKSİĞİ'

Türkiye'nin teknoloji kullanan ülke olmaktan, teknoloji üreten bir ülke olmaya doğru bir yolculuğun içerisinde olduğuna dikkat çeken Demir, "Savunma sanayiinde gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olduğumuz pek çok başarılı proje neticesinde, ülkemizde belli bir özgüven artışı ve kabiliyetleşme olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu gelişmeler neticesinde teknoloji kullanan bir ülke olmaktan, teknoloji üreten bir ülke olmaya doğru bir yolculuğun içerisindeyiz. Bu yolculuğun bir aşaması da şu an da açılışı için burada bulunduğumuz malzeme testi araştırma laboratuvarı. Test konusu, Türkiye'nin çok önemli bir eksiği olarak gündemimizde. Bu amaçla bir şirket kurduk. Çünkü test lazımsa, üniversitelerde belirli sayıda tam kapasite kullanılmayan test cihazları ve imkanları var. Sadece malzeme alanı değil, diğer bir dizi alanda. Bunları değerlendirdiğimizde, aslında tam da isteğimizi karşılamayan bir yapı olduğunu gördük. Demek ki hep bu fikri aklımızda tutarak, ülkemizde yapılan çeşitli laboratuvar ve test tesisi yapılanmalarında belirli sertifikasyon kriterlerini de sağlayacak şekilde yapılandırılması ve gereğinde de özel sektöre hizmet verecek şekilde işletilmesi ihtiyacıyla bu şirketi kurduk. İnşallah bu konuda çalışmaları daha da hızlandıracağız. Gökbey ve benzeri sınıfta güç ihtiyacını temin edecek özgün motor projemizin en önemli adımlarından bir tanesi de burada açılışını yaptığımız test merkezidir" diye konuştu

FOTOĞRAFLI