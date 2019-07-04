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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'S- 400' açıklaması (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'S- 400' açıklaması (2) - Yeniden

Selen YALAZ- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuzun ilk haftasındayız; ikinci haftası gelecek, göreceksiniz" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen 'Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli'ne katıldı. Panelde, Osaka'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi'ne ilişkin konuşan Demir, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir, S-400'lerin Türkiye'ye ne zaman geleceği sorusuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Heyetler gelir, gider. Heyet geldi, fotoğraf falan öyle şeyler olmaz. Böyle şeyler projeye uygun değil. Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuzun ilk haftasındayız; ikinci haftası gelecek, göreceksiniz" yanıtını verdi.
'EN UYGUN TERCİHİ YAPACAKLARDIR'
S-400'lerin Türkiye'de nereye konuşlandırılacağına ilişkin soru üzerine Demir, şunları söyledi:
"Sistemin konuşlandırılacağı yer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen kendi değerlendirmesi içinde. Bizim S-400 alıp, 'Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirelim' diye bir planlamamız yok. Ancak Türkiye'nin elindeki ürün, gerektiği zaman, gerektiği yerde kullanılmak üzere harekete geçirilebilir. Bu da yine harekat planlayıcılarının vereceği karardır. O günkü şartlarda en uygun tercihi yapacaklardır. Yaptırımlara gelince bu yaptırımlar az çok biliniyor. Yaptırımlar bizim tarafımızdan da biliniyor. Ne olduğunu bildiğimiz için onlara karşı tedbirlerimizi de alıyoruz. Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir; ancak bunun nihai sonucu Savunma Sanayii'mizin daha güçlenmesi, bilenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak daha da güçlendirecektir."

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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'S- 400' açıklaması (2) - Yeniden

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