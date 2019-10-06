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Savunma Sanayii Başkanı Demir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 22:02 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Savunma Sanayii Başkanı Prof.

Özden ATİK-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in dün hayatını kaybeden annesi Kadire Demir (97), son yolculuğuna uğurlandı.

Başakşehir'deki evinde hayatını kaybeden Kadire Demir'in cenaze namazı İstanbul Başakşehir 2. Etap Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde kılındı. Cenazeye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski bakanlardan Mehmet Ağar, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve kamu ve özel sanayi firmalarının temsilcileri katıldı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da çelenk gönderdi.

"DOSTLARDAN DUA BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, babası Ömer Demir ve aile yakınları ile taziyeleri kabul etti. İsmail Demir, "Her fani ölümü tadıcıdır. Bize düşen şu an sabır. Allah mekanını cennet etsin. Dostlardan dua bekliyoruz. Anne acısı başka bir şey. Allah makamını cennet eylesin. Cennette buluşmak nasip olsun. Ve her eve de böyle bir anne nasip etsin" diyerek taziyeye gelenlere teşekkür etti. Kadire Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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