ESKİŞEHİR (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye üretim, imalat kalitesi ve iş yapma tarzı olarak rekabetçi olduğunda, global sistemde tedarikçi olduğunda, çeşitli örneklerle gördük ki Türk şirketleri bir defa adımını atınca ondan sonra o işten kolay kolay çıkmıyorlar." dedi.

Demir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti, teknoparkta incelemelerde bulundu.

Daha sonra Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinliğe katılan Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, savunma sanayisi konusunda belirli bir standarda geldikten sonra ihracat konusunda bütün gücüyle çalışması gerektiğini belirterek, şu anda bu tür çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İhracatın da iki bacağının bulunduğunu, bunlardan ilkinin ürünlerin ihracı olduğuna değinen Demir, "İkincisi ise dünya çapında şirketler, birinci, ikinci derecede alt yüklenici oluşturarak global şirketlere satılması, tasarlanması, üretilmesi gibi konular. Birincisi kendi platformlarımızın önce ülkemizde olgunlaşması ve kullanılması anlamını taşıyor. Bunların da yerlilik oranlarının yüzde yüzlere yakın seviyelerde olması gerçekleşecek. Bunların kullanımı ile dünya pazarında güzel bir yere sahip olacağız." diye konuştu.