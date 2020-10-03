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  4. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı: Elektronik harpte önemli üstünlük sağladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı: Elektronik harpte önemli üstünlük sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "PUHU, artık yerli-milli yazılım ve donanımlarla drone tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı: Elektronik harpte önemli üstünlük sağladı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemlerinin son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) elektronik harpte önemli üstünlük sağladığını belirtti.

Demir, "Bu süreçte PUHU’ya ek yetenekler kazandırılması için AR-GE çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi. PUHU, artık yerli-milli yazılım ve donanımlarla drone tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU’nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


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