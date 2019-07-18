Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: “Anlaşmalarda hiçbir şeklide yeri olmayan ve onlara tamamen muhalif bir karar”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen eğitim faaliyetinde öğretmenleri ziyaret etti.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ki protokolü kapsamında mesleki öğretmenlere yönelik yapılan eğitim faaliyetine katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Türkiye’de teknik eğitim kalitesinin artırılması, yaygınlaştırması ve gençlerin teknik eğitime yönelmesinde daha etin olabilmek adına çeşitli programlar yapabilmek için bakanlığımız ile bir protokol yaptık. Bu protokolün muhatabında STM olarak adresledik. STM bu konuda ön yüz olarak bu işi hem savunma sanayii adına hem Milli Eğitim Bakanlığı adına yürütecek. Öğretmenlerimizin eğitilmesi ve sektörü çok yakından tanımaları önemli. Bu sebepten sizlerle başlattığımız bu çalışmaların çok daha genişleyerek yürüyeceğini düşünüyoruz” dedi.

“Yaptığımız anlaşmaların şartlarına birebir uyuyoruz”

Türkiye olarak yapılan anlaşmaların ve atılan imzaların arkasında olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bu F-35 ortaklığı olur, F-35 alımı olur, S-400 alımı olur. Bunlar ile ilgili biz tutarlı olduk. Biz bir anlaşma yaptık. Yaptığımız anlaşmaların şartlarına birebir uyuyoruz. F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi her türlü yükümlülüğümüzü kusursuz bir şekilde yerine getirdik. Bütün söylentilere rağmen bütün yükümlülüklerimiz yerine getirildi” şeklinde konuştu.