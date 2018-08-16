Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: ATAK'ın gelişmiş modelleri de gelecek

Nursima KESKİN - Gizem KARADAĞ / ANKARA ,(DHA)-SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, büyükelçilere savunma sanayiine ilişkin bilgiler vererek "ATAK'ın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Tabi bu ATAK, ilk model olarak düşünüyoruz. Bundan bir kaç adım sonra bir gelişmiş, iki gelişmiş, üç gelişmiş modelleri de gelecek. Daha fazla yük taşıyan daha fazla silah kabiliyeti olan daha büyük ATAK’larda şu anda proje safhasında" dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 10'uncu Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan büyükelçiler ASELSAN'ı ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün açılış konuşmasını yaparak ASELSAN'a ilişkin bilgi verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yaptığı konuşmada, ihracatın ekonomide önemli bir çıkış yolu olduğunu kaydederek savunma sanayiinin ihracatının diğer ticari ilişkilerden farklı olduğunu bildirdi. Savunma Sanayiindeki ihracatın ülkeler arası ilişkilere bağlı olduğunu belirten İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretimleri hakkında bilgi verdi. Demir, ATAK Helikopterinin operasyonlarda yoğun ve başarılı bir şekilde kullanıldığını, uluslararası alanda göz dolduran bir helikopter olduğunu söyledi. İsmail Demir, "Dünyada atak sınıfı helikopterler arasında en iyi performans gösterenlerden birisi. Bu bir hamaset değil. Çeşitli kullanıcılar en zor şartlarda dahi test edilen helikopterimizin çevikliğine, vuruş hassasiyetine ve yerli silahlarla donattığımızdaki vuruş kabiliyetine gerçekten hayran oluyorlar. İlk adımımızı Pakistan'a ihracatla attık. Çeşitli ülkelerden cazip teklifler var. Bu nedenle ATAK'ın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Tabi bu ATAK, ilk model olarak düşünüyoruz. Bundan bir kaç adım sonra bir gelişmiş, iki gelişmiş, üç gelişmiş modelleri de gelecek. Daha fazla yük taşıyan daha fazla silah kabiliyeti olan daha büyük ataklarda şu anda proje safhasında" diye konuştu.

Konuşmaların ardından büyükelçilere ASELSAN üretim bantları gezdirildi.

