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  4. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Mehmetçiğe robot yardımcılar geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Mehmetçiğe robot yardımcılar geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 14:50 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN ile yaptıkları sözleşme ile üretilecek orta sınıf ikinci seviye silahlı insansız kara araçlarının, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) teslim edileceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Mehmetçiğe robot yardımcılar geliyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mehmetçiğe robot yardımcılar geliyor. Hafif ve orta sınıf birinci seviye insansız kara araçları prototiplerinden sonra orta sınıf ikinci seviye için ASELSAN ile sözleşme imzaladık. Katmerciler’in de platform üreticisi olacağı projeyle, silahlı insansız kara araçları KKK'ya teslim edilecek. Proje; keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesi ve seri üretimini içeriyor" ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca, silahlı insansız kara araçlarının görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: DHA

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