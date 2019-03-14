HABER

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, Rektör Prof. Dr. Çomaklı’yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

T.C.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, Rektör Prof. Dr. Çomaklı’yı ziyaret etti

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.
Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Rektörlük ziyaretinden sonra Prof. Dr. İsmail Demir ve Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde bulunan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’nda bir dizi incelemede bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, Rektör Prof. Dr. Çomaklı’yı ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, Rektör Prof. Dr. Çomaklı’yı ziyaret etti

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Sağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyorSağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyor
Sular altındaki Amik Ovası’nda haşereyle mücadeleSular altındaki Amik Ovası’nda haşereyle mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzlar çözülünce oraya koştular

Buzlar çözülünce oraya koştular

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Malatya’ya gelmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.