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Savunma Sanayii Başkanlığından TL hamlesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 02:05 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), imzalanan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilen teminatların Türk Lirası’na çevrileceğini ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirleneceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığından TL hamlesi!

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, “Başkanlığımız tarafından, imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirası'na çevrilmesi ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı” denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
TL türk parası savunma

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