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Savunma Sanayii Başkanlığından Ürdün'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 02:36 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in başkanlık ettiği heyet, Ürdün'deki KADDB ve serbest bölgede yer alan savunma sanayisi firmalarında incelemelerde bulundu

AMMAN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından bir heyet, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral Abdullah Dizayn ve Geliştirme Bürosu (KADDB) ve serbest bölgede yer alan, aralarında ASELSAN Middle East'in de bulunduğu savunma sanayisi firmalarını ziyaret etti.

KADDB'nin Başkanı emekli Tümgeneral Muhammed Ferğal'in davetlisi olarak Ürdün'de bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki heyete, KADDB'yi ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile Askeri Ataşe Albay Bülent Akçay eşlik etti.

Ferğal, ziyaret sırasında, Türk heyetine KADDB'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Karagöz, ziyaretin, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki ilişkileri güçlendirme amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Karagöz, Savunma Sanayii Başkanı Demir'in, ASELSAN Middle East yetkilileriyle ikili iş birliğini geliştirme konusunu görüştüğünü sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN Middle East( KADDB

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