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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 20:24 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, toplandı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplandı

ANKARA (DHA) Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, toplandı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirildi. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alınmıştır.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alınmıştır."

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