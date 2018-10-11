Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı.
Toplantıda, güvenlik birimlerinin kara, deniz, hava platformlarındaki çeşitli ürün ve silah sistemi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelerin görüşülmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin "100 Günlük İcraat Programı"nda yer alan savunma sanayisine ilişkin projeler de toplantıda ele alınacak.
Villada kan donduran olay! Arkadaşı sarkıntılık edince...
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı
Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın
Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Soyuz roketinin kalkışında kaza!
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum