Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

SAVUNMA Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiinde son zamanlardaki gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Ayrıca sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere, yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projelerin karara bağlandığı belirtildi.

ANKARA, (DHA)

