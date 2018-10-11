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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ve saat 18.45'te sona eren toplantı 3 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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