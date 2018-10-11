Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ve saat 18.45'te sona eren toplantı 3 saat sürdü.
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