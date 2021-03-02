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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

02.03.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantıda, Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan hazır bulundu.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modernizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projelerin karara bağlandığı ifade edildi.

"Toplantıda, Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulandı" bilgisi verilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü ve sistematik çalışmanın, kurumlar arası koordinasyonun ve maliyet etkin yönetimin önemine işaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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