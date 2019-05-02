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Savunma sanayiinde önemli güç birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde otonom sistemler alanında kritik projelere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, kara savunma sistemleri üreten FNSS Savunma Sistemleri AŞ ile ortak çalışmalar yürütmek üzere protokol imzaladı.14.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde otonom sistemler alanında kritik projelere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, kara savunma sistemleri üreten FNSS Savunma Sistemleri AŞ ile ortak çalışmalar yürütmek üzere protokol imzaladı.
14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) STM ile FNSS şirketleri arasında TOGAN İyi Niyet Protokolü imzalandı. İmza törenine STM Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi, STM Genel Müdürü Murat İkinci ile FNSS CEO’su Nail Kurt ve FNSS Pazarlama ve Programlar Grup Başkanı Aybars Küçük katıldı. Protokolle savunma sanayiine katkı sağlayacak ileri teknoloji sistemler geliştirilebilmesi adına STM ve FNSS’nin ürettiği farklı platformların entegrasyonu konusunda çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Protokol, FNSS tarafından tasarlanmakta ve üretilmekte olan insanlı/insansız zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, keşif ve gözetleme araçları ve kule sistemlerine STM tarafından geliştirilen sabit ve döner kanatlı akıllı mühimmat sistemleri ile keşif ve gözetleme maksatlı mini insansız hava araçlarının entegrasyonu konusunda yapılacak faaliyetleri içeriyor. Bu kapsamda STM ve FNSS, birlikte çalışmalar yürütmeyi, birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek güç birliği oluşturmayı ve gelecekte ortak gerçekleştirilebilecek projeler için iş birliği yapmayı hedefliyor.
Savunma sanayiine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM, bugün sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye’nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütüyor.

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