"Savunma sanayimizin yerliliği yüzde 70 düzeyinde"

KAYSERİ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, savunma sanayisinde yerlilik düzeyinin yüzde 70 olduğunu belirterek, "Bunun yüzde 70'in üzerine taşımalıyız hep birlikte. Türkiye olarak bunu yapacak gücümüz, birikimimiz ve tecrübemiz var." dedi.

MÜSİAD'ın ev sahipliğinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri" paneli gala programında konuşan MÜSİAD Genel Başkan Kaan, savunma sanayisinin geleceği dendiğinde aslında ülkenin geleceğini ve gelecekteki yerini konuştuklarını söyledi.

Bugün yeni dünya düzeninin kurulduğuna tanıklık ettikleri bir dönemden geçtiklerini belirten Kaan, "Ülkeler bu yeni dünya düzeninde kendini konumlandırırken farklı stratejileri devreye sokuyor. Her ülke en güçlü alanı koz olarak değerlendiriyor. Türkiye bu alanda en avantajlı ülkelerden biri. Çünkü bizim yetkinlik alanımız dolayısıyla da kozumuz çok fazla. Coğrafik konumumuzdan dolayı bir avantajımız var." diye konuştu.