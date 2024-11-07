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Savunma sanayinde çalışan mühendis Ecem'in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu...

07.11.2024 14:44
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Pendik'te havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette mühendis olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı skuterle işe gittiği sırada TIR'ın yanaşmasıyla 150 metre sürüklendikten altında kaldı. Çamlı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanan TIR şoförü H.F.Ç., hakimlikteki ifadesinde, "Kör nokta olduğu için görmedim ve TIR'ı kullanırken çarptığımı hissetmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Savunma sanayinde çalışan mühendis Ecem'in öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Atom çalışmasıyla ikinci olmuştu...

Pendik'teki havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı, işe gitmek için Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı. Saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda skuterle seyir halindeki Çamlı'ya H.F.Ç. (24) yönetimindeki dorsesiz TIR çarptı. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, 150 metre önünde sürüklendikten sonra TIR'ın altında kaldı. Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan TIR şoförü H.F.Ç., 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. TIR şoförü H.F.Ç.'nin hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

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"TIR'I KULLANIRKEN ÇARPTIĞIMI HİSSETMEDİM"

TIR şoförü H.F.Ç. ifadesinde, “Ben bir lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalışmaktayım, 5 Kasım günü sabah saatlerinde sevk ve idaremde bulunan kırmızı renkli TIR ile dorsesiz olarak Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine doğru seyir halinde iken bir anda arkamda bulunan araçların ısrarlı kornası ile durdum, araçtan indiğimde ismini olay sebebiyle öğrendiğim Ecem Sultan Çamlı isimli şahısın TIR'ın arka kısmında yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm, çevredekilerin beyanı ile kadın şahısın kullandığı skuterin üzerinden geçtiğimi ve kadının savrulduğunu öğrendim, ben olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim zira kaza sonucu vefat eden kişiyi aracın ön sağ noktası kör nokta olduğu için görmedim ve TIR'ı kullanırken çarptığımı hissetmedim, herhangi bir ses yada sallantı olmadı, ilk etapta şahsın yanına gittim, durumunu sordum, iyi olduğunu ancak nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Çamlı, ambulans vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı, ben de kaza yerinde polisleri bekledim. İşlemler için karakola götürüldüğümde kadın şahsın vefat ettiğini öğrendim. Kazanın oluşumunda kusurumun olmadığını düşünüyorum, en sağ şerit kapalıydı, 40-50 metre sonra dönüş yapacağım için en sol şeritte gidiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

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"MÜVEKKİLİMİN KUSURU YOKTUR"

Şüphelinin avukatı, “Maktul elektrikli skuter yönetmeliğine aykırı olarak en sol şeritte seyir halindeyken kaza meydana gelmiştir. Kaza öncesinde yaklaşık 40-50 metre müvekkilimin önünde kör nokta kısmında seyir halinde gitmiştir. Kazanın oluşumunda müvekkilimin kusuru yoktur, müvekkilim az sonra döneceği için sol şeritte gitmektedir. Görgü tanıkları da maktulün yola savrulduğunu, TIR'ın skuterin arka tekerleğinin üstünden geçip gittiğini beyan ettiğini, öncelikle serbest bırakılmasını aksi kanaat oluşması halinde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.

ECEM GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Çamlı'nın cenazesi ise, memleketi Balıkesir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan Ecem Sultan Çamlı, havacılık ve savunma sanayi alanında projeler hazırlarken, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığı görevini de sürdürüyordu. Çalıştığı şirketle birlikte geçen hafta düzenlenen SAHA EXPO 2024 fuarına da katılan Ecem Sultan Çamlı, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz" paylaşımı yapmıştı.

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Ecem Sultan Çamlı, 2010 yılında Balıkesir'de ilköğretim öğrencisiyken 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı'nda (E-BİKO) animasyon dalında hazırladığı 'Atom' konulu çalışmasıyla 2 bin 697 proje arasından dünya ikincisi olma başarısını göstermişti. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde ayrıca Ebabil Dron Takımı Kaptanlığını yürüten Çamlı, Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu üyesiydi.

Ecem Sultan Çamlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Balıkesir'e gönderildi. Çamlı için bugün ikindi vaktinde Zağnos Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çamlı'nın ailesi, diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Karesi İlçe Müftüsü Ali Gürler'in kıldırdığı namazın ardından Ecem Sultan Çamlı'nın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Pendik Tır
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