Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, "Ben şuna inanıyorum ki, savunma sanayinin mutfağı askeri iş yerleridir. Bu iş yerleri biraz daha anlatılırsa ve öne çıkartılabilirse, bugün yüzde 65'lerde olan savunma sanayisindeki güç, yüzde 70'ler veya 80'lerde olabilir." dedi.

Bozal, Kızılcahamam'daki bir otelde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Savunma Sanayinin Millileşmesi ve İş Gücü Durumu Çalıştayı"nda konuştu.

Konuşmasında savunma sanayinin millileşmesi ve iş gücünün önemine vurgu yapan Bozal, "Özellikle 2011'den bu yana Türk Harb-İş sendikası savunmada ülkemizin ve işçilerimizin neler yapabileceğini anlatmaya çalışıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, savunma ile ilgili yapamayacağımız hiçbir şey yok. Eğer istersek her şeyi yaparız ve bu güce sahibiz." dedi.

Bozal, askeri iş yerlerinin savunma sanayisindeki yerine dikkati çektiği konuşmasında, "Ben şuna inanıyorum ki, savunma sanayisinin mutfağı askeri iş yerleridir. Bu iş yerleri biraz daha anlatılırsa ve öne çıkartılabilirse bugün yüzde 65'lerde olan savunma sanayisindeki güç, yüzde 70'ler veya 80'lerde olabilir." ifadelerini kullandı.