"Savunma sanayisinde yerlilik oranında yüzde 65'lerin üzerine çıktık"

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Savunma sanayisinde TEI'miz var. Yani her şeyini dışarıdan ithal eden, yüzde 15'lere kadar inen yerlilik oranından bugün yüzde 65'lerin üzerine çıktık. TEI'de bugün Eskişehir'de ne yapıyoruz? Artık kendi ürettiğimiz hava araçlarının motorlarını kendimiz yapmaya başladık." dedi.

Eskişehir Valilik Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitingde konuşan Oktay, anlamından koparıp başka şeylere alet etmek isteyenlerin aksine nevruzu Türk dünyasının ve Türkiye'nin bayramı olarak kutladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her alanda Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Eğitimde dersliklerimize baktığımızda, derslik başına ortalama 22 öğrenci düşüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Geçmişle kıyasladığımızda 40'ların, 50'lerin 60 kişilik öğrencilerinin bir arada olduğu sınıflardan ortalama 22 öğrenci, şimdi onu çok daha aşağılara indiriyoruz. İnşallah tekli öğretime geçtiğimizde bu sayıyı çok daha aşağıya indiriyor olacağız. Sağlıkta aynı şey, ilk etapta bütün dünyada ortalamalara baktığımızda Türkiye çağ atladı. Yok bilmem sigorta hastanesiydi, yok devlet hastanesiydi. Her kesimin herhangi bir sıkıntısı olduğunda rahatça hastaneye gidebileceği, muayenesini olduktan sonra da rahatça ilacını alabileceği bir Türkiye'ye geldik. Turizmde artık 45 milyonu geride bıraktık, 70 milyon turist ve 70 milyar hedefine odaklandık. Savunma sanayisinde TEI'miz var. Yani her şeyini dışarıdan ithal eden, yüzde 15'lere kadar inen yerlilik oranından bugün yüzde 65'lerin üzerine çıktık. TEI'de bugün Eskişehir'de ne yapıyoruz? Artık kendi ürettiğimiz hava araçlarının motorlarını kendimiz yapmaya başladık. Nasıl oldu bunlar? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle oldu. Dik duran, dimdik duran, milletinin yanında milletiyle beraber, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlarla birlikte olan bir liderle birlikte oldu."