GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) ile savunma ve havacılık sanayisindeki küresel buluşmaya hazırlanıyor. Çok sayıda ulusal ve uluslararası firmanın yer alacağı IDEF'e, mikro KOBİ’lerin stant ücreti ödemeden katılması sağlanacak.

Türk savunma sanayisinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) organizasyonunu üstlendiği IDEF, 30 Nisan'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14'üncü kez kapılarını açacak.

Dünyanın en büyük 5 savunma sanayisi fuarından biri olan IDEF'i, 2017'de 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 133 heyet ziyaret etti. Fuar, 50 ülkeden 820 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaptı.

İki yılda bir düzenlenen fuar, yerli ve yabancı katılımcı firmalar ile heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerle önemli ticari bağlantılara olanak sağlıyor.

Savunma ve havacılık sanayisinde ürün ve kabiliyet geliştiren yerli firmalar ve KOBİ'ler açısından IDEF önemli bir vitrin oluşturuyor. Bu nedenle söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar IDEF'e yönelik yoğun bir hazırlık içinde bulunuyor.