GÖKSEL YILDIRIM - Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmalar, yüksek faizler nedeniyle artan maliyetlere dikkati çekerek, bu konuda çeşitli önlemler alınmasını talep etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda sektördeki güncel gelişmeler değerlendirildi, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Gündeme getirilen konulardan biri yaklaşan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) oldu. Türk savunma sanayisindeki yetenek ve ürünlerin sergilendiği en önemli organizasyon olan IDEF'e yönelik katılım ücreti sanayiciler tarafından eleştirildi.

Metrekare fiyatlarının yüksek olmasının katılımcı firmaları finansal olarak zorladığı belirtilirken, 2019 yılı metrekare fiyatının 2017'ye göre yaklaşık bin lira arttığına işaret edildi. Bundan sonraki IDEF'lerde özellikle KOBİ'lerin katılımında kamu desteklerinden faydalandırılması, metrekare fiyatlarının indirilmesi önerildi.

Banka kredi faiz oranlarının yüksekliği bir diğer önemli gündem maddesi oldu. Kamu bankalarının yüzde 24, özel bankaların yüzde 30 ve üzerinde faizle kredi kullandırdığına değinilirken, faiz oranlarının yükselmesiyle işletme sermayesi sıkıntısı çeken oyuncuların kullandıkları kredi, ürün ve hizmet maliyetinin arttığı belirtildi.