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Savunmasında 15 Temmuz'daki faaliyetlerini anlatmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan Genelkurmay çatı davasında esas hakkında savunma yapan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış, iki gün süren savunmasında 15 Temmuz'daki faaliyetlerine değinmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasına dün görülen celsede başlayan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış, savunmasını bugün de sürdürdü.

Barış, gözaltına alındıktan sonra ve yargılama aşamasında kendisine yönelik hak ihlalleri yapıldığını ve hukuksuzluklar olduğunu ileri sürdü.

Darbe planlamasının bir asker tarafından yapılmış olamayacağı ve başarısız olmak üzere planlandığını iddia eden Barış, 15 Temmuz'da neredeyse tamamı derdest edilen komuta kademesinin darbeye karşı önlem almadığını söyledi.

Dava dosyasında da bulunan idari tahkikat ve bilirkişi raporlarının hukuka uygun olmadığını savunan Barış, yeniden bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu.

Savunmasında sıkça siyasilerin darbe girişimine yönelik ifadeleri ve gazete haberlerinden söz eden Barış, iki gün süren savunmasında 15 Temmuz'daki faaliyetlerine ise hiç değinmedi.

Mahkemenin tarafsız olmadığını iddia eden Barış, verilecek kararın kendisi adına bir hükmünün olmadığını belirtti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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