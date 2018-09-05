Savunmasında darbe girişimine değinmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim karşısına çıkan sanık eski albay Abdurrahman Alacalı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, haksız yere tutuklandığını öne sürdü.

Yaklaşık 5 saat süren savunmasında, darbe girişimi sırasındaki eylemlerine değinmeyen Alacalı, Türkiye'de son yıllardaki siyasi ve toplumsal gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından esasa ilişkin savunma yapması için birkaç kez uyarılan Alacalı, anlatacaklarının önemli olduğunu söyleyerek savunmasına devam etti.

Alacalı'ya tepki gösteren müşteki ve şehit yakınları da "Darbe gecesi neler yaptın, bunlardan bahset." diye seslendi.

Duruşmaya yarın sanık savunmasıyla devam edilecek.

