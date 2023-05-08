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  4. Say say bitiremediler... Aşiret düğününde takılan altın ve para dudak uçuklattı! Milyonlarca lira kilolarca altın

Say say bitiremediler... Aşiret düğününde takılan altın ve para dudak uçuklattı! Milyonlarca lira kilolarca altın

08.05.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de eşine az rastlanır bir düğün gerçekleşti. Çünkü, Jirki aşireti liderinin oğlu için yapılan düğünde takılan altın ve paralar adeta dudak uçuklattı. 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, İranlı geline ise 15 kilo altın takıldı.

Hakkari’de son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Jirki aşireti lideri Necman Adıyaman’ın oğlu Hazım Adıyaman ve İranlı Mahana Abdollahi çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı.

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"İŞTİRAK EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Damadın babası Jirki aşiret lideri Necman Adıyaman ve sağdıç Abdulkadir Seyitoğlu, düğün törenlerine iştirak eden herkese teşekkür ederek, “Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen değerli konuklarımız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yapılan düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Şırnak Beytüşşebap’taki Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş, bölgedeki diğer aşiret liderleri, kanaat önderleri, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. (İHA)

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Aşiret düğününde takılan altın ve para dudak uçuklattı Aşiret düğününde takılan altın ve para dudak uçuklattı

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Hakkari düğün aşiret

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