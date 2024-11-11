'Sayesinde altın buldum' Dualar okundu, "Namaz kılın" diye salık verdi; köşe bucak aranıyor! Diyarbakır'da sahte şeyh skandalı

Arapça konuşan sahte şeyh Ahmed El Ubeyid dinleyen aile toprakta altın gördü, duyduklarına ikna oldu. Şarlatana para verdiler ama dolandırıldıklarını anladıklarında geç oldu. Evde dualar okuyup aileye namaz kılmaları, kurban kesmeleri ve para yakmalarını salık veren Ubeyid paraları alıp çoktan kayıplara karışmıştı. Sahte şeyhin birlikte çalıştığı işbirlikçileri yakalandı ancak sahte şeyh hala kayıp.

"ŞEYHİM" DEYİP İNSANLARI DOLANDIRDI

Sözcü'de yer alan habere göre; kendini şeyh olarak tanıttıktan sonra kurduğu dolandırıcılık şebekesiyle 55 bin dolar dolandırıcılık yaparak kayıplara karışan Suriye uyruklu Ahmed El Ubeyid ile İhsan Çapar ve Yusuf Erden hakkında, para kaptıran dolandırıcılık mağduru kişilerin şikâyeti üzerine dava açıldı.

"SIKINTILARINIZI GİDERECEĞİM" VAADİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Mardin Kızıltepe’de şeyh Ahmed adıyla sözde hocalık yapan sahte şeyh, sıkıntı ve dertleri giderdiği algısıyla çok sayıda kişiyi dolandırdı.

"ÖYLE BİR YETENEĞİM VAR Kİ SİZE ALTINLARIN YERİNİ SÖYLERİM"

N.K adlı kadının telefonla ulaştığı Ahmed El Ubeyid’in, “Diyarbakır’a evinize gelip sorunlarınızı çözeceğim. Evde iki avuç toprak bulundurun, toprakta altın olup olmadığına bakacağım. Eğer varsa böyle bir şey öyle bir yeteneğim var ki size altınların yerini söylerim” dedi. Sahte şeyh, inandırıcı olmak için yanında İhsan Çapar ile birlikte eve geldi.

"TOPRAKTA 200 KİLO ALTIN VAR, GELİN GÖRÜN"

Çapar da evde kendilerini bekleyen 4 kişiye, “Ben bu şeyhin sayesinde kurtuldum, altın buldum. Evim ve iş yerlerim oldu, petrol ofisim ve kuyumcu dükkânlarım var, getirdiğiniz bu toprağa hocam bakacak böyle bir şey varsa şartlar yerine gelirse sizler de altın bulursunuz, hocam altınları size çıkartır" dedi.

Bu sırada Arapça konuşan sahte şeyhin sözlerini yanındaki İhsan Çapar ev halkına tercüme ederek, “Aile içindeki huzursuzluğu bitirip maddi açıdan sizi refaha kavuşturacağım” diyerek evdekilerden kendisine mum, tuz, bıçak, ibrik, beyaz çarşaf ile Kur’an-ı Kerim getirmelerini söyledi. Evin bir odasını boşaltan Ubeyid, tek başına girdiği odada mağdurların anlamadığı bir şeyler yaptıktan sonra odadan çıkarak, “Aile içi huzursuzluğu giderdim. Ayrıca toprakta 200 kilo altın var. İnanmıyorsanız da gelin kendiniz görün” diyerek evdekileri sırayla odaya aldı.

"YÜZDE 30’U BENİM, 70’İ SİZİN; GETİRİN ŞİMDİ 60 BİN DOLAR"

Şeyhin anlattıklarından etkilenen ev halkı her nasıl olduysa toprakta altını gördü. Sahte şeyhin ev halkını bu kez başka bir odaya alarak, “Altınların %30'u benim kalan %70'i odaya girenlerin olacak” dedi ve 60 bin dolar para istedi.

Ertesi gün N.K 35 bin dolar sahte şeyhe elden teslim etti. Sahte şeyh dualar okuyarak ev halkına namaz kılıp, kurban kesmeleri ve para yakmaları gerektiğini söyledi.

Sonra tekrar eve gelen şeyh ile Yusuf Erden’e bu kez mağdurlardan Y.İ 20 bin dolar elden verince şeyh Ubeyid, “Şartlar yerine geldi. Biraz sabredin, korkmayın. Birkaç gün sonra gelip olayı çözeceğim” diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha da iletişim sağlanamayınca ev halkı dolandırıldığını anlayıp şikâyetçi oldu. Sahte şeyh bugüne kadar yakalanamazken, kendini ev halkına Yavuz Uman olarak tanıtan İhsan Çapar ile Yusuf Erden polis tarafından yakalandı. Mağdurlar iki dolandırıcıyı da fotoğraflarından teşhis etti. Suriyeli Ubeyid hakkında ise Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

HER YERDE ARANIYOR

İddianamede, 3 sanığın da fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Ahmed El Ubeyid’i sözde şeyh olarak tanıtarak evde aile içindeki huzursuzluğu giderecekleri, sorunları çözecekleri, maddi açıdan da refaha kavuşturacakları vaat ettikleri bildirildi.

Sahte seyhin mum, tuz, bıçak, ibrik, beyaz çarşaf gibi eşyalar ve Kur'an-ı Kerim ile mağdurların gözlerini boyayarak, dinî açıdan etki alanları altına aldığı kaydedildi.

Şeyhin dualar ederek, ev halkına namaz kılmaları, kurban kesmeleri ve para yakmaları gerektiği gibi telkinlerde bulunduktan evdeki iki ayrı mağduru 55 bin dolar dolandırıp haksız menfaat temin ettiklerini vurgulandı. 3 sanık hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır