Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisine koronavirüs darbesi

BluTV’de yayınlanması planlanan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin setinde koronavirüs çıktı.

Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı, Boran Kuzum ve Miray Daner'in de buluştuğu dizinin setinde büyük panik yaşandı.

İlk dört bölümünün çekimleri tamamlanan dizinin yönetmeninin de aralarında olduğu ekipte birkaç kişinin korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Dizinin çekimlerine apar topar ara verildi. Dizide yer alan oyuncuların da koronavirüs testi yaptırdığı bildirildi.

