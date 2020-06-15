Saygı dizisine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Itır Esen dahil oldu

Geçtiğimiz sezon BluTV'de yayınlanan Behzat Ç'nin yeni sezonu beklenirken, süpriz bir gelişme yaşandı. BluTV ekranlarında yayınlanan en iddialı yapımlardan biri olan Behzat Ç. ile ilgili büyük sıkıntıların yaşandığı ifade edildi. Sonrasında ise platform üzerinde yeni dizilerin yayınlanması için girişimlerin yapılmaya başlandığı duyuruldu. Bunlardan biri de başrolünü Nejat İşler'in canlandıracağı Saygı dizisi olarak açıklandı.

BluTV'nin merakla beklenen dizisi Saygı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nejat İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum'un oyuncu kadrosunda yer alacağı Saygı'ya Yeşilçam'ın usta oyuncusu Itır Esen de dahil oldu.

Usta oyuncunun rol alacağı dizide gençlik yıllarını ise kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni Itır Esen canlandıracak. (Birsen Altuntaş)

