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'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Suruç patlaması davasının görüldüğü cezaevi kampüsü önünde açıklama yapmak isteyen HDP'li vekillere jandarma izin vermedi. HDP'lilerin 'saygı duyacaksın' sözleri üzerine jandarma komutanı askerlere 'TOMA'yı çalıştır' emri verdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015'te meydana gelen patlamayla ilgili devam eden dava, Şanlıurfa T Tipi Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Dava sonrası cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan'a, jandarma izin vermedi.

"BENİM VEKİLİM DEĞİLSİN"

'Ben bir milletvekiliyim' diyerek açıklama yapma konusunda ısrarcı olan HDP'li vekile, jandarma komutanı, "Sen benim vekilim değilsin" diyerek yanıt verdi.

Komutan, "Bana saygı duyacaksın" diyen HDP'li vekili susturmak için de askerlerine, "TOMA'yı çalıştır" talimatı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suruç patlaması HDP'li vekiller Jandarma Komutanı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ağzına Yüreğine sağlık koçyiğidimin bu terör sevicilere her yerde hadleri bildirilmeli
Asker dikkat! Kobrayı çıkar, hücum. İki ters bi düz.
BU MUHABBETLER AKP NİN ESERİ BAŞKANLIK SEVDASI ÜLKEYİ BU HALE GETİRDİ OSLO VE DOLMABAHÇE DE SIRF OY UĞRUNA GÜNEYDOĞUYU BUNLARA PEŞKEŞ ÇEKİP İŞİ BİTİNCE BOMBALATAN BAŞKAN
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