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  4. Saygı göstermek için tamamen kapattılar! Oruç tutanlar teşekkür etti

Saygı göstermek için tamamen kapattılar! Oruç tutanlar teşekkür etti

09.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Afyonkarahisar’da özellikle yiyecek ve içecek satışı yapan esnaflar oruç tutun vatandaşlar için bir takım önlemler aldı. Kentin en işlek caddesi Uzunçarşıda uzun yıllar faaliyet gösteren, çay ocağı, ciğerci ve köftecinin bulunduğu cadde beyaz bir örtüyle kapatılarak oruçluların yemek yiyen ve çay içenleri görmesinin önüne geçildi.

Saygı göstermek için tamamen kapattılar! Oruç tutanlar teşekkür etti

Afyonkarahisar’da Ramazan ayı her yıl maneviyatın yüksek olduğu bir ortamda idrak ediliyor. Ramazan ayına ve oruç tutmaya önem veren kentte vatandaşlar teravih namazlarını da ihmal etmiyor. Kentte ise Ramazan ayında da geçimini sağlamak için dükkanlarını açık bulunduran yiyecek ve içecek satışı yapan esnaflar oruç tutanlara saygı amacıyla örnek bir uygulamayı yıllardır sürdürüyor.

TAMAMEN KAPATILDI

Ciğerci, köfteci ve bir çay ocağının bulunduğu Uzunçarşı’da ki bir caddenin önünü tamamen beyaz örtüyle kapatan esnaflar örtünün arka yüzünde yine oruç tutmayan yada tutamayan vatandaşlara hizmet vermeye devam ederken, oruç tutanların da rahatsız olmaması için önlem almış oldular. Bu uygulama birçok kesim tarafından takdir görürken, oruç tutan vatandaşlar uygulamayı hayata geçiren esnafa teşekkür ettiler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
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