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Sayı akılalmaz boyutlara ulaştı! Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hızla terk ediyorlar

10.03.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’i terk eden vatandaşların sayısı giderek artıyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, son açıklamasında çarpıcı rakamlar verdi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren Kiev’i yaklaşık 2 milyon kişinin terk ettiğini belirtti.

Sayı akılalmaz boyutlara ulaştı! Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hızla terk ediyorlar

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik kuşatmasına devam ediyor. Çok sayıda Ukrayna vatandaşının terk ettiği şehirle ilgili çarpıcı rakamlar geldi.

"2 MİLYONA YAKIN KİŞİ TERK ETTİ"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rus ordusunun saldırıların başladığı 24 Şubat’tan bu yana yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip Kiev’den 2 milyona yakın kişinin kenti terk ettiğini ifade ederek, "Kiev bir kaleye dönüştürüldü. Her sokak, her bina, her kontrol noktası güçlendirildi" dedi.

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Rus ordusunun Kiev’in kuzeydoğusuna dayandığı düşünülüyor.

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Dün gece ise, şehre giden ana yolun kontrolü için Rusya ve Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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