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Sayı giderek artıyor! Maymun çiçeği vakaları endişe yarattı

09.06.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği özellikle son zamanlarda en korkulan hastalıklar arasında yer alıyor. Ülkemizde henüz maymun çiçeği vakası görünmese de dünyada görülen vaka sayıları endişeye sebep oluyor. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği vaka sayısı hakkında açıklama yaptı.

Sayı giderek artıyor! Maymun çiçeği vakaları endişe yarattı

Kovid-19 endişesi bitmeden başlayan maymun çiçeği salgını toplumda stres ve kaygıya neden oldu. ABD ve İngiltere’de de görülen maymun çiçeği vakaları gün geçtikçe artmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda giderek yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar en az bin kişiye bulaştığını açıkladı.

HAMİLE KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ

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Virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını belirten Ghebreyesus, şimdiye kadar virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Ghebreyesus, endemik olmayan ülkelerde virüsün yayılmasının özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için endişe verici olduğunu vurgulayarak, "DSÖ olarak virüsün görüldüğü ülkelere, vakaların tanımlanması ve virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçilmesi için her türlü çabayı sarf etme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

BAZI ÇİÇEK AŞILARI MAYMUN ÇİÇEĞİNE KARŞI ETKİLİ

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DSÖ'nün maymun çiçeğine karşı toplu aşılamayı tavsiye etmediğini belirten Ghebreyesus, "Maymun çiçeğine karşı etki gösteren bazı çiçek aşıları ve antiviral ilaçlar var, fakat tedarikleri sınırlı. DSÖ, tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda ilaç ve aşıların tedarik edilebilmesi için iş birliği mekanizması geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ AFRİKA’DA ON YILDIR CAN ALIYOR

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Ghebreyesus, maymun çiçeğinin endemik olduğu ülkelerde daha ölümcül etki gösterdiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:
"Bu yıl içinde Afrika'da 1400'den fazla vakanın bulunduğu ve virüs nedeniyle 66 kişinin öldüğünü unutmamalıyız. Virüs on yıllardır Afrika'da yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Ne yazık ki uluslararası camia, yüksek gelirli ülkelerde görülmeye başladıktan sonra yeni yeni bu virüse dikkat ediyor. Virüs tehdidiyle karşı karşıya olan bütün toplumlar aynı ilgiyi ve korunmak için tıbbi araçlara aynı oranda erişimi hak ediyor."

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Maymun çiçeğine dair gazetecilerin sorularını cevaplayan DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, an itibarıyla maymun çiçeğine karşı kullanılmak üzere stoklarda kaç doz aşının olduğu sorusuna, "Buna ilişkin üretici firmalarla görüşüyor ve hangi tür aşıdan kaç dozun kullanıma müsait olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Halihazırdaki çiçek aşılarının ne kadar etkili olduğunu ölçmek için yeterlilik testi yapıyoruz." cevabını verdi.

DAHA TEHLİKELİ BİR VARYANT ORTAYA ÇIKABİLİR

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Öte yandan küresel Kovid-19 vakalarında düşüşün sürdüğünü belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, buna rağmen can kaybı rakamlarının endişe verici olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, "Geçen hafta dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu çok büyük bir rakam." dedi. Ghebreyesus, salgının bittiğine yönelik söylemlerin yanlış olduğunu yineleyerek, "Daha tehlikeli bir varyant her an çıkabilir ve çok sayıda insanı korumasız yakalayabilir. Salgın henüz bitmedi ve bunu, salgın bitene kadar söyleyeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) virüs Aşı
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