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Sayı giderek artıyor: Saatlerce süren ağrıya yol açıyor! Tedavi edilmezse tehlike büyük

05.12.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel organlarda meydana gelen sağlık sorunlarının hızlıca iyileşeceği düşünüldüğü veya doktora gitmeye utanıldığı için ufak sorunlar daha büyük problemler haline gelebiliyor. Açıklanan verilere göre saatlerce süren ağrılı ereksiyon yaşayan erkeklerin sayısı giderek artıyor. Ağrılı ereksiyonun tedavi edilmemesi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Sayı giderek artıyor: Saatlerce süren ağrıya yol açıyor! Tedavi edilmezse tehlike büyük

Ağrılı ereksiyon olarak bilinen Priapizm hastalığı erkeklerin sağlığı için oldukça tehlike oluşturabiliyor. İngiltere'de yapılan araştırmalara göre ağrılı ereksiyon yaşayan erkeklerin sayısı giderek artıyor. Uzmanlar priapizm vakalarındaki, kanın peniste hapsolması sonucu oluşan ve bazen saatlerce süren artıştan, Viagra gibi yasal ilaçları kötüye kullanılmasını sorumlu tutuyor.

TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI SORUNLARA YOL AÇABİLİR

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İngiliz Cinsel Sağlık ve HIV Derneği , "Durum tedavi edilmezse, yara izine ve kalıcı erektil disfonksiyona yol açabilir" dedi. Durumu tedavi etmeye çalışmak için ilaç, buz paketleri ve ameliyat kullanılabilir. Birleşik Krallık Bağımlılık Tedavi Grubu'ndan Nuno Albuquerque şunları söyledi: "Kokain gibi maddelerin kullanılması, cinsel dürtünün artmasına ve çekingenliğin azalmasına yol açabilir, bu da riskli davranışlara ve zayıf karar vermeye yol açar.


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