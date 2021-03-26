Sayı hızla artıyor, uzmanlar uyarıyor: Sigara kadar zararlı!

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin son yıllardaki hızlı artışı uzmanları korkutuyor. Türk Diyabet Cemiyeti’nin açıklamalarına göre; 415 milyon olan diyabet hasta sayısının, 2040 yılında 640 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Diyabet hastalığının vücuda zararları hakkında bilgiler aktaran Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Filorinalı Konduk, diyabetin sigara kadar komplikasyonları çok olan zararlı bir hastalık olduğunu söyledi.

'SON 12 YILDA YÜZDE 100 ARTTI'

Diyabetin hızla yayılmasının toplumsal boyutunu değerlendiren Konduk, “Hayatımıza giren akıllı telefonlar, arabalar, bizleri hareketsiz bir yaşama sürükledi. Bu nedenle özellikle Türk toplumu şişmanlamaya başladı. Çalışma saatlerimiz uzadı. Yemek yapmaya ve hazırlamaya olan zamanımız azaldığı için kolay yapılabilir, fast food yiyecekleri tüketmeye başladık. Türkiye’de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde yüz arttı. Türkiye’de ortalama 11 milyon civarında diyabet hastası olduğundan bahsediliyor” açıklamasında bulunurken, ailesinde diyabet öyküsü olan bireylerin de diyabete yakalanma oranlarının yüksek olduğunun altını çizdi.