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  4. Sayıları 9'a çıktı! Dünyada azalıyor, Bursa’da artıyor

Sayıları 9'a çıktı! Dünyada azalıyor, Bursa’da artıyor

17.12.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada doğal ortamlarında sayısı 500’e kadar düşen kelaynakların sayısı Bursa’da artıyor. Avrupa ve Amerika hayvanat bahçelerinde toplam kelaynak sayısının bin 500 olduğunu belirten uzmanlar, Bursa’da yaşayan bu gelişmeyi olumlu değerlendiriyor. Her gün bakıcıları tarafından özel yiyeceklerle beslenen kelaynaklar, doğal şartlara yakın ortamlarında ziyaretçilerini bekliyor.

Sayıları 9'a çıktı! Dünyada azalıyor, Bursa’da artıyor

Dünyada Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi, Fas ve Kuzey Afrika’da yaşayan, toplam popülâsyonu 500 kadar sayılan kelaynakların nesillerinin tehlike altında olduğu biliniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde ise sayıları 4 olan kelaynaklar 9’a ulaştı.

Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, kelaynaklar hakkında bilgi verdi. Kelaynakların dünyada nesli tükenmekte olduğunu belirten Saker, “Şu anda Şanlıurfa Birecik, Fas ve Kuzey Afrika’da yaşayan kelaynak toplamı 500 civarındadır. Avrupa ve Amerika hayvanat bahçelerinde toplam bin 500 civarında kelaynak vardır. Bu oluşum hayvanat bahçelerinin önemini ortaya koyuyor. Birçok yerde hayvanat bahçelerine karşı itirazlar var. Hayvanat bahçeleri hayvanları hapsetmiyor. Hayvanat bahçeleri bir yandan neslinin devamını sağlıyor ve koruyor. Bir taraftan da insanlara hayvan sevgisi aşılıyor. Buraya aileler küçücük çocuklarıyla geliyor. Bu çocuklar küçük yaşlarda gördükleri hayvanları seviyor. Kalbinde sevgi doğuyor ve çocuk büyüdüğünde doğada herhangi bir hayvana zarar verme güdüsü olmuyor, sevgi aşılanıyor” dedi.

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SAYILARI 4'TEN 9'A ÇIKTI

Kelaynakların sayısının 4’ten 9’a çıktığını kaydeden Saker, “Dünyada nesli tükenen çok değerli hayvanlar olarak biliniyor. Bizim hayvanat bahçemizin önemli bir değeridir. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

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(İHA)

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