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Sayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılar

16.03.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları birçok kentte sürerken, çatışma bölgelerindeki yabancı savaşçıların da sayısı artıyor. Birçok ülkeden giden yabacı savaşçılar Rusya'ya karşı cephede bulunurken, bunlara Belaruslular da eklendi. Lviv'e ulaşan ve buradan trenle Kiev'e hareket eden Belaruslular, sonuna kadar savaşacaklarını ifade etti.

Sayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılar

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı sonrası başlayan çatışmalar 21. günde devam ederken, savaş bölgesine giden yabancı savaşçılara da her geçen gün yenileri ekleniyor. Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası Lviv’e gelen Belaruslu savaşçılar da Ukrayna cephesinde mücadeleye katılmak için Kiev treniyle şehirden ayrıldı.

Kamuflajları ve silahlarıyla Lviv Tren İstasyonu’na gelen 20 savaşçı, Ukrayna ordusunun kendilerine vereceği görevi yerine getirmek için hazır olduklarını söyledi.

Rusya’ya karşı savaşmak için yola çıktıklarını ifade eden takım lideri Pavel Kulazhanka, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aksine Ukrayna’nın yanında olduklarını vurguladı.

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Kiev’e giderek savaşmaktan kesinlikle korkmadıklarını belirten Kulazhanka, “Hepimiz oldukça sakiniz. Neden burada olduğumuzu biliyoruz. Ukrayna’nın bağımsızlığı için savaşacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, Ukrayna bağımsız olmazsa gelecekte Belarus da bağımsız olmayacak. Bu yüzden ortak düşmanımızla sonuna kadar savaşacağım.” ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Ukrayna
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