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"Sayın Ayfer Yılmaz, bu işi sahiplenmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:05 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz: - "Türkiye'nin çok yakından tanıdığı değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış Sayın Ayfer Yılmaz, bu işi sahiplenmiştir" - "Alınan karar kendi içinde çelişkili. Bir tarafta diyor ki 'Dosyanın geç verilmesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamayan Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'den aday olduğu için Demokrat Parti'den adaylığı yasaya aykırıdır' diyerek engellemeye çalışıyor"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Türkiye'nin çok yakından tanıdığı değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış Sayın Ayfer Yılmaz, bu işi sahiplenmiştir." dedi.

Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yaptığı açıklamada, adaylığıyla ilgili yaşanan süreci anlattı.

Başvurunun yapılmadığı gün Tarsus ilçesine 2 kez gitmek zorunda kaldığını belirten Kocamaz, "17.00'a 5 kala bize dosyanın verilmediğiyle ilgili bir haber geldi. Ben hemen genel merkezi aradım tabii biraz hiddetlendim. Bunun üzerine 17.05'de Sayın Meral Akşener İYİ Parti il yönetimini görevden alıyor. Görevden alınan il yönetimi yetkisiz hale geliyor. 17.10'da da ben İYİ Parti'den istifa ettim. Buna rağmen yetkisiz olduklarını bile bile sırf adaylığımızı engellemek düşüncesiyle 16 dakika sonra 17.26'da o dosya seçim kuruluna ulaştırılıyor. Tabii benim ilk aradığımda bizim başvuru için Ankara'ya gönderdiğimiz incelendikten sonra ile gönderilen evrakların içerisinde benimle ilgili evraklar çıkarılmış, yok edilmiş. İYİ Parti il merkezinde o evraklar halen yok. Ben hemen arkadaşlarımı arıyorum, bu evrakların bir nüshası bizde vardı onları ulaştırın diyorum. Seçim kuruluna 17.26'da verilen evraklarda bunlar ve fotokopi. Aslında o fotokopilerin de hiçbir geçerliliği de yok. Tabii kumpas öylesine planlanmış ki o evrakları veren arkadaş kendisini kurtarmak için o evraka kendi imzasını da atmıyor. Dolayısıyla hukuk karşısında kamera kayıtları incelenmese o evrakların kim tarafından verildiğini bile tespit edemezsiniz." diye konuştu.

Kocamaz, seçim kurulunun 17.00'dan sonra evrakları almasının yasal olmadığın savunarak, "Almaması lazım. 17.26'da geçerli olmayacak o evrakı seçim kurulu acaba neden aldı? Arkasından biz Ankara'ya gittik görüşmeler yaptık ve Demokrat Parti'den aday olmaya karar verdik. Yasal çerçeve içerisinde başvurumuzu yaptık. Bu başvurumuzu da birileri itiraz ederlerse bilin ki bu kumpasın içerisinde onlar var dedik." ifadesini kullandı.

Kendilerine kumpas kurulduğunu öne süren Kocamaz, Demokrat Parti'den adaylığına itiraz eden kişilerin Cumhur İttifakı adayıyla fotoğraflarının olduğunu öne sürerek, birtakım fotoğraflar gösterdi.

İl Seçim Kurulunun itirazları kabul ederek, aday olamayacağına karar verdiğini anımsatan Kocamaz, şunları kaydetti:

"Alınan karar kendi içinde çelişkili. Bir tarafta diyor ki 'Dosyanın geç verilmesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamayan Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'den aday olduğu için Demokrat Parti'den adaylığı yasaya aykırıdır' diyerek engellemeye çalışıyor. Belgelerle YSK'ye itirazda bulunduk. Bizim dosyamızı veren şahıs görevden alınmış yetkisiz durumda, dosya imzasız. Dosyadaki evrakların tamamı fotokopi. Bu nasıl başvuru sayılır? Evraklar verilmeden 16 dakika önce partiden istifa etmişim. Nasıl olur da bunları geçerli sayarsınız? Bizim seçilme hakkımızı, Mersin halkınında seçme hakkını elinden nasıl alırsınız diye itirazda bulunuyoruz YSK toplantıya giriyor ama çok fazla süre geçmeden toplantı bitti, itiraz reddedildi. O kısa sürede şu evrakları okuyup, incelemeye fırsatınız bile olmaz. Bunun bir hukuki değil, siyasi karar olduğunu düşünüyoruz. Maalesef Mersin'de bu seçime gölge düşmüştür."

- "Sayın Ayfer Yılmaz, bu işi sahiplenmiştir"

Kendi adaylıklarının artık bitmiş durumda bulunduğunu vurgulayan Kocamaz, "Bu memlekette demokrasiye sahip çıkacak, ülkeyi bugün yaşanan Mersin odağındaki bu kumpasların önüne geçerek bu badireyi atlatacak elbette yiğit, cesur, memleket, demokrasi sevdalıları vardır. İnşallah bugün bu konuyla ilgili hepinizin ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış Sayın Ayfer Yılmaz, bu işi sahiplenmiştir." diye konuştu.

Her noktada halkla buluşacaklarını bildiren Kocamaz, "Bu demokrasi ayıbını, inşallah temizleyeceğiz. Meydanı ve demokrasiyi kriptoların eline bırakmayacağız." değerlendirmesini yaptı.

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Mersin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz

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