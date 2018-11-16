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"Sayın Cumhurbaşkanı görevden el çektirerek yapabilir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk: - "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa etmiyorsa, kendisinin yapamadığını Sayın Cumhurbaşkanı görevden el çektirerek yapabilir"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa etmiyorsa, kendisinin yapamadığını Sayın Cumhurbaşkanı görevden el çektirerek yapabilir." dedi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin dün Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.

Komisyon gündeminde 56 teklifin beklediğini ifade eden Öztürk, bu tekliflerden birisinin de Nükleer Düzenleme Kurumu kurulması ile ilgili olduğunu belirtti. Yasin Öztürk, "Bu kadar önemli bir kurumun kuruluşu ile ilgili KHK komisyonda yaklaşık 4 aydır bekliyor ama dün kabul edilen teklif iki günde gündeme geliyor." dedi.

İYİ Parti'li Öztürk, bu teklifle yerel seçim öncesi aday olmayı düşünen birlik, oda, borsa başkanlarının veya yönetim kurullarının önünün açıldığını dile getirdi.

Yapılan bu değişiklikle, temsil edilen kurumlara siyasetin baskı kurması ve nüfuz etmesinin çok daha bariz bir şekilde gün yüzüne çıkacağını savunan Öztürk, "Siyasete girmek isteyen, görevinden ayrıldıktan sonra geri dönmek isterse bunu yolu atama değil, demokrasidir yeni seçimle gelmesidir." diye konuştu.

- Diyanet İşleri Başkanının Mısıroğlu ziyareti

Öztürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, ne yazık ki ihanetle uğraşan, ihanet işleri ile ilintili bir meczubu ziyaret etmiştir, ziyaret tarihi de çok manidardır. Başkanın kendisini savunma maksatlı söylediği 'kul hakkı' ile ilgili ifadeler de toplumumuzu yaralamıştır. Kendi üzerine düşen kul hakkından bahsederken, tüm milletin kul hakkına girdiğini de unutmamalıdır. Diyanet İşleri Başkanı acilen o görevden el çektirilmelidir. Kendisi istifa etmiyorsa bile onu görevden el çektirecek makam bellidir, kendisinin yapamadığını Sayın Cumhurbaşkanı görevden el çektirerek yapabilir."

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