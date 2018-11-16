İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa etmiyorsa, kendisinin yapamadığını Sayın Cumhurbaşkanı görevden el çektirerek yapabilir." dedi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin dün Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.

Komisyon gündeminde 56 teklifin beklediğini ifade eden Öztürk, bu tekliflerden birisinin de Nükleer Düzenleme Kurumu kurulması ile ilgili olduğunu belirtti. Yasin Öztürk, "Bu kadar önemli bir kurumun kuruluşu ile ilgili KHK komisyonda yaklaşık 4 aydır bekliyor ama dün kabul edilen teklif iki günde gündeme geliyor." dedi.

İYİ Parti'li Öztürk, bu teklifle yerel seçim öncesi aday olmayı düşünen birlik, oda, borsa başkanlarının veya yönetim kurullarının önünün açıldığını dile getirdi.

Yapılan bu değişiklikle, temsil edilen kurumlara siyasetin baskı kurması ve nüfuz etmesinin çok daha bariz bir şekilde gün yüzüne çıkacağını savunan Öztürk, "Siyasete girmek isteyen, görevinden ayrıldıktan sonra geri dönmek isterse bunu yolu atama değil, demokrasidir yeni seçimle gelmesidir." diye konuştu.