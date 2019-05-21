İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Ekrem İmamoğlu) Bugün bana laf yetiştirmiş, 'İstanbul'da iftar yapacağına Ankara'da işine baksın' demiş. Benim herhalde İçişleri Bakanı olduğumu unuttu, İstanbul'dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye'nin her tarafında oluruz. Sayın İmamoğlu, biraz kimyan altüst olmuş, biraz da sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne boyun yeter, ne de bizim samimiyetimizle böyle bir anlayış içerisinde olabilmeye kabiliyetin yeter." dedi.

Soylu, Cevahir Otel'de katıldığı iftarda yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağını hatırlatarak, İstanbul'un anlamının büyük olduğunu ve maneviyatın emaneti olduğunu söyledi.

Böyle bir şehrin, kıymetini bilmeyenlere teslim edilemeyeceğini dile getiren Soylu, "Milletin oy hakkını savunamayacaksak neyin mücadelesini yapacağız? Hayatımda şu seçim ve sonrasında yaşadığım işleri hiçbir zaman ne yaşadım ne gördüm. Öyle bir hava oluşturdular, öyle bir atmosfer oluşturdular ki, 'Bu seçimde hile yapıldı' demeyi bile kendinize neredeyse hak görmeyecek bir psikolojinin içine bizi itmeye çalıştılar. Bu nedir biliyor musunuz? Ben bu psikolojiyi duydum ve hissettim. Türkiye'yi darbe psikolojilerine böyle götürdüler. Aynen Ankara'da köylüleri Tandoğan Meydanına böyle sokmadılar. Aynen 28 Şubat'ta insanları camilere gitmekten böyle alıkoydular. Aynen insanları, etnik kimliklerini ve mezheplerini söylemekten böyle korkuttular. Bu bir zihniyettir. " diye konuştu.