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"Sayın Valim, bir kız var" diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi

03.12.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yıl önce babasını kaybeden ve annesi de yurtdışında yaşayan genç sevdiği kızı istetecek birini bulamayınca Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’dan yardım istedi. Sosyal medya üzerinden yardım isteyen gence ulaşan Vali Aydoğdu gence babalık yapıp gence kızı istedi. Ailenin kızlarını vermesi üzerine yüzükleri de Vali Aydoğdu takarak gençlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

"Sayın Valim, bir kız var" diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi

Aksaray’da 12 yıl önce babası vefat eden 24 yaşındaki Engin Güler annesinin ikinci bir evlilik yaparak yurtdışına gitmesiyle yalnız yaşamaya başladı.

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Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Güler, 4 yıl önce Aksaray Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat mezunu olan Burcu Bacık (22) ile tanıştı. 4 yıllık ilişkinin ardından evlenmeye karar veren gençler Engin Güler’in ailesinin olmaması nedeniyle sıkıntıya düştü.

VALİ AYDOĞDU'YA MESAJ YAZDI: SAYIN VALİM, BİR KIZ VAR

Sevdiği kızı isteyecek birilerini bulamayan Güler sosyal medya üzerinden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’ya mesaj yazdı. “Sayın Valim, bir kız var çok seviyorum onu. 4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ben babamı 12 yaşında kaybettim. İsterseniz araştırabilirsiniz. Sizden bir babalık istesem. Kazın babasından benim adıma siz ister misiniz? Annem zaten yurt dışında valim, buraya gelmesi uzun sürer” dedi.

VALİ, ARAŞTIRDIKTAN SONRA HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Mesajı gören Vali Aydoğdu hemen talimat vererek genci araştırdı. Gencin yapılan araştırmasında her şeyin anlattığı gibi olduğu ortaya çıkınca Vali Aydoğdu hemen harekete geçti. Burcu Bacık isimli kızın babasına telefonla ulaşan Vali Aydoğdu müsait olmaları halinde hayırlı bir iş için geleceklerini belirterek babadan randevu aldı. Randevu işleminin ardından genci yanına çağıran Vali Aydoğdu gence damatlık giydirerek çiçek ve çikolatayla yola çıktı. Kızın baba evine gelen Vali Aydoğdu, damat Engin Güler ve daire müdürleri ile birlikte eve girdi. Kızın ailesi ile tanışan Vali Aydoğdu gençlerin hayatını birleştirmek adına İl Müftüsü Güller ile birlikte Burcu’yu Engin’e istedi. Kız babası Ali Bacık’ın hayırlı olsun temennisin ardından kız ailesi tarafından yapılan tuzlu kahve testini geçen Engin aile büyükleri ve Vali Hamza Aydoğdu’nun elini öperek teşekkür etti. Vali Hamza Aydoğdu gençlerin nişan yüzüklerini de takarak kurdeleyi kesti.

"KIZ İSTEME MERASİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Vali Hamza Aydoğdu, “Engin kardeşimizin babası küçükken vefat etmiş, annesi de yurtdışında başka bir evlilik yapmış. Tabii kendisi güvenlik görevlisi, Burcu kızımızla evlenmek istediğini bildirdi. Ailesi olmadığı için de Sayın Valim bize aile büyüklüğü yapar mısınız? Biz bir birimizi seviyoruz deyince biz de araştırdık. Hakikaten kimsesi yok. Onun için biz de arkadaşlarımızla beraber müftümüz, özel idare sekreterimiz ve milli eğitim müdürümüz ile aynı zamanda muhtarımızla birlikte eve geldik. Burada gördüğünüz gibi sağ olsun Burcu kızımızın anne ve babası bizi çok iyi ağırladı. Kız isteme merasimini gerçekleştirdik. Yüzüklerimizi taktık. Bir kardeşimizin bizi ailesi görmesi, bizi birim amirlerimizi kendine yakın hissetmesi, ailesinden bir parça görmesi bizim için çok değerli. Biz böyle kardeşlerimize inşallah hep birlikte sahip çıkacağız. Böylece el birliğiyle gönül birliğiyle samimiyet içerisinde bir yuvanın temellerini attık” dedi.

"SAYIN VALİMİZ BU MUTLU GÜNÜMÜZDE BANA BABALIK YAPTI"

Sevdiği kızı alan Engin Güler ise “Sayın Valimize sosyal medya hesabından mesaj attım, bana dönüş yaptı. Talebimi ilettim. Sayın Valimiz bu mutlu günümüzde bana babalık yaptı. İyi ki Aksaray’ımızın valisi, Rabbim Valimizi başımızdan eksik etmesin. Kendisine ve burada bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” diye konuştu. (İHA)

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