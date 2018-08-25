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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 21:56 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4, 25, 37, 38, 42 ve 43 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Loto Dairesi Başkanlığı Sayısal Loto çekildi

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